Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів, як йому вдалося забити шедевр у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії (2:0).

"Хотів віддати передачу, але бачив, що Яремчук ще не встигає.

Україна – Північна Македонія – 2:0 – відео голів і огляд матчу з шедевром Караваєва

І побачив, що воротар робить крок вліво. Думаю: "Ну проб'ю по воротах". Так вийшло, що забив", – сказав захисник на післяматчевій прес-конференції на MEGOGO.

Збірна України перемогла Північну Македонію в сьомому турі відбору до Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва перебувають на другій сходинці у своїй групі, маючи 10 балів.

Варто нагадати, що захисник Олександр Караваєв 8 років тому дебютував за національну команду саме в матчі проти македонців.

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