Караваєв – про жеребкування відбору до Євро-2020: Є чемпіони Європи, інші – більш-менш рівні

Гравець збірної України Олександр Караваєв прокоментував результати жеребкування відбору до Євро-2020.

"Не можна сказати, вдалий чи невдалий жереб. Є чемпіони Європи, інші – більш-менш рівні. Буде з усіма цікаво зіграти. Португалія? Розуміли, що одна з команд буде топ-рівня, тому не було різниці, хто потрапить.

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Сербія? Так, вони одні з найсильніших у своєму кошику були. Не сказав би, що тут надто вдалий жереб. Литва і Люксембург? Головне – не недооцінювати цих суперників.

Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації

Виграти групу? Чому ні. Ми граємо останнім часом тільки на перемогу, і тут завдання не змінюється. Завдання – вийти на Євро-2020, і воно не змінюється", – сказав Караваєв в ефірі телеканалу "Футбол 2".