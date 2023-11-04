"Прикро, що Луческу подав у відставку саме у таких обставинах, коли ми програли. Він дуже хотів дограти цей чемпіонат, виграти його, були великі цілі і плани, але не вийшло.

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Повторюся, це дуже прикро, адже до цього були хороші часи – ми і у Лізі чемпіонів грали, і чемпіонами ставали, і Кубок, і Суперкубок... Крім того, багато молоді перейшло грати в інші чемпіонати – від цього виграв і клуб, і гравці. Зараз у нас теж є багато молоді на перспективу, щоб у майбутньому цих хлопців також продати.

Луческу не попереджав перед матчем, що у разі поразки піде. Ми дізналися про відставку вже після матчу. Коли зайшли до роздягальні – він сказав нам про це. Завтра у нас буде збір команди, потім тренування. Коли ми зберемося командою, нам усе скажуть щодо нового наставника", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Луческу прийшов у Динамо в липні 2020 року і з першої ж спроби виграв УПЛ, Кубок і Суперкубок України, а також вивів киян у груповий турнір Ліги чемпіонів. На жаль, на цьому успіхи "біло-синіх" під керівництвом румуна завершились. Нині команда після 13-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці, набравши 16 очок.

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