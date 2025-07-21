Захисник Динамо Олександр Караваєв запевняє, що команда повністю впоралася з усіма завданнями, які були поставлені під час зборів.

– Сашко, тренувальний збір практично завершено. Як він минув для тебе?

– Дуже позитивно, тому що все, що нам давали, ми виконали. Звісно, було дуже важко, бо коли ти повертаєшся з відпустки і починаєш отримувати фізичні навантаження, то це справді важко. Принаймні, таким був перший тиждень. А коли вже починаються ігри, то потроху входиш в ігровий ритм – і стає легше. І все ж, за весь період зборів накопичується втома. Тому вихідний наприкінці збору був доречним. Саме те, що потрібно, аби плавно перейти в тижневий цикл перед офіційними матчами.

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– Як би ти оцінив свою фізичну форму зараз?

– Важко об’єктивно оцінити власну фізичну форму, бо ти можеш це зробити вже після кількох офіційних матчів. Тренувальні ігри – це одне, а коли стартують офіційні – це зовсім інше. Це й інший настрій, і фізично ти викладаєшся на максимум. До офіційних матчів я фізично готовий на 100%, а от щодо витривалості – однозначну оцінку можна дати лише після кількох поєдинків офіційного статусу.

– Я читав на офіційному сайті, що у п’ятницю ви мали цікаву естафету на швидкість, техніку та кмітливість. Що вам довелося робити?

– У нас часто бувають такі вправи, щоб трохи подумати. Ти стартуєш по сигналу, біжиш 10 метрів, обводиш стійку з м’ячем. А потім граєш у щось на кшталт хрестиків-нуликів. Кладеш манішку (як хрестик або нулик), у твоїй команді по 4 гравці. Стає цікаво, коли вже покладено три манішки і треба перекладати свою – тут важливо подумати, куди саме, щоб суперник не переміг.

Або, буває, є п’ять позицій, на яких стоять гравці. Тобі треба якомога швидше віддати пас, і останній гравець має забити у маленькі ворота. Якщо не забиваєш – відтискаєшся. Якщо ти останній – також відтискаєшся. Тобто можеш виконати відтискання двічі.

– Читав багато переживань уболівальників щодо результатів контрольних матчів на зборах. Мовляв, як можна програвати Осієку, Мідтьюлланду тощо. Результат на зборах має значення? Чи рахунок – не головне, важливіше висновки з кожної гри?

– Для такої команди, як Динамо, результат завжди повинен бути на першому місці – це головне. Але щоб заспокоїти вболівальників, скажу: збори – це такий етап підготовки, коли ти працюєш не на результат, а над певними вимогами тренерського штабу. Працюєш під навантаженням, і часто буває так, що граєш із суперниками, які вже завершують збори і підходять до сезону в майже готовому стані. А ми, скажімо, тільки почали працювати. Або навпаки.

Тобто, завдання залежать від стадії зборів. Іноді потрібно просто отримати фізичне навантаження: відіграти тайм або весь матч. Так у футбольному світі заведено – результат на зборах не є показником, бо на такі ігри ставляться інші цілі. А вже коли почнуться офіційні матчі – тоді й можна буде робити висновки. У нас були свої задачі, і, звісно, хочеться постійного результату. Але під навантаженням це трохи складніше, – підкреслив Караваєв у інтервʼю Football.ua.

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