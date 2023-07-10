"Протягом останніх двох місяців я спілкувався з сім'єю, ми зважували усі "за" та "проти", думали, як краще зробити. Я висловлював свою думку, дружина – свою. Зупинилися на тому, щоб я залишився.

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Пам'ятаю, чотири роки тому, коли я підписував свій перший контракт з Динамо, у мене питали про враження та цілі. Вони залишилися незмінними – тоді я казав, що хочу вигравати трофеї з Динамо. Це вдалось, я пам'ятаю усі відчуття та емоції щодо перемог, і тепер прагну робити це й надалі, щоб знову відчути те саме, вигравши чемпіонат. З такими думками, цілями та мотивацією прийняв рішення підписати новий контракт, продовжити співпрацю із Динамо і боротися за найвищі місця.

П'ять трофеїв за чотири роки – це хороший показник, але не найкращий. Завжди хочеться досягати максимуму. Є обставини, є суперники, але усе залежить від нас. Зараз я вмотивований, як ніколи раніше. Зараз на зборах ми робимо усе можливе, щоб покращити нашу гру. Звісно, ми зробимо висновки з останнього сезону, який, вважаю, був провальним. Але це хороший матеріал для роботи, з якого ми маємо винести та засвоїти правильні уроки. Мінуси залишимо у минулому, а у новий сезон візьмемо лише позитивні моменти.

Що саме стало для мене ключовим фактором та головною причиною, щоб залишитися у команді? Амбіції спортсмена. Я пам'ятаю себе у дитинстві, у юнацькі роки, коли почав дорослу кар'єру – завжди ставив перед собою максимальні цілі, хотів грати на максимальному рівні за топ-клуб і за збірну. Усе вийшло так, як я хотів. Звісно, у певних моментах могло бути краще, а в інших – навпаки, вийшло краще, ніж я очікував. Загалом, усе, що відбувалося у моїй кар'єрі до сьогодні, оцінюю дуже добре, мене все влаштовує та подобається. Тому хочу ці моменти переживати й надалі", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 31-річний захисник підписав угоду терміном на 2 роки. "Футбол 24" раніше повідомляв, що Полісся готове було покращити умови Олександра, але той вирішив залишитись у столичному гранді.

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