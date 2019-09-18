"Караваєв постійно падає, кричить, наче йому ногу відірвали", – Степаненко назвав топ-4 симулянтів, проти яких грав

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко назвав головних симулянтів, яким йому довелось протистояти протягом своєї кар'єри.

"Селезньов любить падати. Він нападник, це нормально для нього, він любитель в штрафній від кожного дотику впасти. Пенальті він багато забив, значить, правильно все робить.

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Довелось грати з Роналду, він теж постійно. До нього доторкнешся, він падає. Причому він це робить так, що всі судді постійно свистять. Вони його оберігають.

Бачили, як Стерлінг падав, який нам пенальті поставили з Ман Сіті? Він сам крота зарив, потім 0:6 отримали ми. Ще Караваєв. Біжить, постійно падає, кричить, ніби йому ногу відірвали. Саня, давай виправляйся", – сказав Степаненко програмі ОТДУШИВДУШУ.

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