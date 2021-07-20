"Після збірної хотілося відпочити – і Містер надав нам цю можливість. 10 днів відпустки – це якраз такий період, за який ти не встигнеш розгубити фізичні кондиції. Але головне було перезавантажитися емоційно, розвіятися, побути з сім'єю. Повністю сфокусуватися на відпочинку та забути про футбол на ці 10 днів.

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Після нашого приїзду в команду Містер відразу ж сказав, що після двомісячного перебування в збірній, де інші вимоги, потрібно перебудовуватися на роботу в клубі. Тренувальні збори та контрольні гри – це те, що нам потрібно. Упевнений, що часу вистачить, щоб перебудуватися. У команді залишилися ті ж вимоги, що й були. Головне – їх згадати та виконувати. Тому переключилися швидко.

У збірній у нас йшла підготовка до офіційних ігор. У перший тиждень там була функціональна підготовка, але коли почалися матчі, ми працювали вже в полегшеному режимі і готувалися до ігор. А в Динамо всі збори – для функціональної підготовки, ми навіть ігри проводимо під навантаженнями. Тому тут на зборах, звичайно ж, важче.

З огляду на те, що відпустка була короткою, ми швидше наберемо фізичну форму. Не відчувається сильного фізичного спустошення, коли у тебе немає сили і ти починаєш з нуля. Звичайно, є м'язова втома, адже це збори і ми працюємо під навантаженнями. Але впевнений, що через тиждень будемо готові вже на сто відсотків", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, сьогодні підопічні Луческу проведуть черговий спаринг – суперниками "біло-синіх" буде іспанський Атлетік. Початок зустрічі о 16:00.

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