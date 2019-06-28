Караваєв попрощався з Зорею

Захисник Динамо Олександр Караваєв висловив подяку луганській Зорі.

"Я дуже вдячний Зорі за ті роки, які мені довелося грати в складі луганців. Тут я сформувався як гравець. З теплотою в серці я буду згадувати всіх.

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Зоря залишиться близькою командою для мене, і я обов'язково буду стежити за її іграми. Бажаю команді тільки процвітання і успіхів", – цитує Караваєва офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, захисник офіційно перебрався у київське Динамо, яке, за неофіційними даними, заплатило "чорно-білим" 1,25 млн євро.

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