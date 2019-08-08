Караваєв похизувався новими ексклюзивними бутсами

Хавбек Динамо Олександр Караваєв показав свої нові бутси від Adidas.
Олександр Караваєв у своєму Instagram опублікував ексклюзивні бутси Adidas Nemezis, у яких надалі допомагатиме київському Динамо здобувати результат.
Караваєв вибачився перед партнерами і фанатами Динамо за пенальті у грі проти Брюгге
На взутті присутні зображення птахів, які спеціально для хавбека киян зробила фірма Angelov Custom.
Також ексклюзивні бутси отримали Микола Шапаренко, Денис Попов, Віталій Миколенко та Георгій Цітаїшвілі.
У першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо на виїзді поступилось Брюгге (0:1).
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