Караваєв розповів, чим Динамо відрізняється від інших команд

Півзахисник збірної України та київського Динамо Олександр Караваєв розповів про перехід з луганської Зорі до складу киян та вказав на відмінності між двома колективами.

"Я розумію, що прийшов у клуб, де ставляться лише максимальні завдання: боротися за всі трофеї, вигравати у всіх матчах. У моїй кар'єрі немає серйозних нагород, тому перехід в Динамо – серйозний крок.

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На мене вплинуло бажання тренерського штабу і керівництва клубу бачити мене в команді. Динамо було дуже активним і наполегливим, тому перехід у київський клуб мене зацікавив. Недовго думав, відразу погодився на пропозицію. З адаптацією також не було жодних проблем. Багатьох хлопців я знаю по збірній України. З іноземцями знайомий, адже ми неодноразово зустрічалися на полі. Тому, коли прибув у команду, всі один одного знали. Залишається тепер постійно грати, щоб налагодити взаєморозуміння на полі.

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Чим відрізняється Динамо від інших моїх команд? В Динамо якість на першому місці. Велика кількість гравців високого рівня, дисципліна, відповідальність. І, звичайно, прекрасні умови для роботи. Тренери і президент Динамо – максималісти.

Чемпіонство? Кожній людині хочеться того, що йому важко дістається. Помітно по динамівцям, що вони дуже хочуть стати чемпіонами. А у мене в активі лише трофей Першої ліги України. Жага до чемпіонства допоможе нам досягти успіху", – розповів Караваєв прес-службі ФК Динамо Київ.

Після десяти зіграних матчів в УПЛ Динамо ділить другу сходинку з чернігівської Десною, маючи в своєму активі 20 пунктів і відстає від лідируючого Шахтаря на десять очок.

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