"Суперник нам добре знайомий, але це не може бути плюсом чи мінусом як для нас, так і для Брюгге. Очевидно, що обидві команди будуть шукати нові підходи і немає сенсу приділяти тим матчам ключову увагу при підготовці.

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Ми чудово знаємо, на що здатний суперник і поважаємо його досягнення. Брюгге впевнено виграв місцевий чемпіонат, дуже гідно боровся в Лізі чемпіонів у нинішньому сезоні, проявив характер проти Лаціо в останньому матчі та міг вийти з групи.

Ключові гравці Брюгге у центрі поля, Вормер і Ванакен, залишилися в команді, тому ми розуміємо, з ким доведеться мати справу. У суперника хороша оборона, в національному чемпіонаті вони мало пропускають. Наскільки я знаю, у Лізі чемпіонів бельгійці використовували різні тактичні схеми, у тому числі і з трьома центральними захисниками.

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У суперника буде одна важлива перевага – це ігрова практика. До першого матчу з Брюгге ми проведемо тільки одну зустріч, а вони зіграють не менше 8-ми поєдинків після поновлення чемпіонату Бельгії. Але всі ці проблеми можна вирішити, головне, щоб ми підійшли до матчів плей-офф Ліги Європи повністю підготовленими.

Хороший суперник, нас чекають непрості матчі, і це буде чудова перевірка наших можливостей і амбіцій. Команда налаштована пройти у Лізі Європи якнайдалі, для цього у нас є всі передумови. Ми налаштовані на позитивний результат, плюс залишився боржок за серпень 2019-го, що буде невеликою додатковою мотивацією, – зазначив Караваєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Перший матч Динамо проведе вдома.

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