"Я був тут (в Фенербахче, – прим.) п’ять років тому. Хоча провів у Стамбулі нетривалий період, але дуже хороший.

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Мені тут все подобалося – гарне місто, палкі уболівальники. Завжди відчував підтримку, тож для мене той період кар’єри був приємним. Крім того, це був мій перший перехід до іноземного клубу за межами України", – сказав Караваєв на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Караваєв виступав у складі турецької команди у 2017 році на правах оренди з Шахтаря. Матч-відповідь між турецькою та українською командами відбудеться у середу, 27 липня. Початок зустрічі о 20:00.

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