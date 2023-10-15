"Як кажуть, запам'ятовується перше та останнє: коли ми виходили, яка була підтримка вболівальників протягом всього матчу. Ну й останній гол, так. Вийшло дуже добре. Хочу ще раз повторитись, що історія реально циклічна. 8 років тому я в жовтні, але 9 жовтня, дебютував саме проти цієї команди. І також я виходив на заміну на 86-й хвилині за рахунку 1:0, і ми забили ще другий м'яч. Тоді це був не я, а зараз вже я. Дуже приємно. Вся команда робила все, що казав тренерський штаб.

Караваєв прокоментував свій гол у ворота Північної Македонії: "Хотів віддати передачу, але бачив, що Яремчук не встигає"

Головне, що зіграли дуже добре в обороні. А в атаці всі бачили, що ми можемо створювати багато моментів. Потрібна реалізація. Головне, що за рахунку 1:0 всі грали в ту гру, яка нам притаманна і довели до кінця ще одним забитим м'ячем. Звісно, хочеться одразу реалізовувати всі моменти, щоб була спокійніша гра, але є як є. Головне – перемога. Залишилось ще 2 гри. Будемо налаштовуватись ще краще", – поділився Караваєв у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, що Україна перемогла Північну Македонію (2:0), а одним із голів відзначився саме Олександр, який вийшов на поле на 87 хвилині.

Мудрик порвав фанатів Челсі, Судакова продають в АПЛ – Україна клонувала Мессі, тіньовий герой збірної, Ребров здивував