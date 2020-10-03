"Буде приємно зіграти з такими грандами. Суперники, звичайно, важкі, але приємно показати себе на рівні топ-команд, за якими ти стежиш з дитинства. Мета будь-якого футболіста – зіграти на такому рівні проти команд найвищого рівня.

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Завжди ставиш максимальні завдання. Хочеться пройти в єврокубкову весну – чи то Ліга чемпіонів, чи Ліга Європи. Завжди хочеться більшого, але подивимося, як будуть складатися матчі в групі. Від цього будемо відштовхуватися. Добре, що все так сталося. Значить так і повинно було статися. Барселона – це клуб, за який вболіваю з дитинства. У мене була футболка Рівалдо з десятим номером. Для мене це дуже символічно.

Напередодні жеребкування мені зателефонувала дружина і запитала, кого б я хотів бачити серед суперників. Я сказав, що Барселону або Ювентус. Приїжджаю додому, вмикаю телевізор і дивлюся – Динамо в одній групі з Барселоною і Ювентусом. Луческу просто сказав, що нам випали топ-суперники. У нас матч із Зорею в чемпіонаті України й ми акцентуємо увагу на цьому. Розбираємо луганчан і готуємося до поєдинку.

Чи можна закрити Роналду? Так, Миколенка ставиш проти нього і все. Без проблем", – сказав Олександр Караваєв в ефірі програми #залишайсязфутболом.

Нагадаємо, Динамо потрапило до справжнього "квартету смерті" – в групі G "біло-сині" зіграють з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.

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