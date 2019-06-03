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Караваєв оцінив рівень збірної Сербії

19:30 313 Читать на русском
Караваєв оцінив рівень збірної Сербії
Олександр Караваєв / Фото АУФ

Захисник Олександр Караваєв готується до непростого матчу у відборі на Євро-2020.

 

Гравець луганської Зорі розповів про сильні сторони найближчого суперника українців.

"Сербія – дуже сильна збірна. Вони здорово виступили в Лізі націй, жодної гри не програли. За іменами – там дуже багато відомих гравців, які виступають в топ-лігах. Тому буде не менш складно, ніж з Португалією. Цікаво зіграти проти такого суперника.

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Дивились сьогодні першу теорію, як вони атакують. У них високі гравці, особливо в атаці, чіпляються за м'яч. Будемо шукати протидію, щоб перешкодити їм зіграти в свій футбол", – сказав Караваєв в ефірі Футбол1.

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Нагадаємо, матч Україна – Сербія відбудеться 7 червня на Арені Львів.

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Теги
Сербія Сербія Збірна України Євро-2020 Україна - Сербія
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