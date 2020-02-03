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Караваєв оцінив поведінку молодих гравців Динамо на зборах

3 лютого 23:53 651 Читать на русском
Караваєв оцінив поведінку молодих гравців Динамо на зборах
Миколенко та Караваєв / Сайт Динамо

Захисник Динамо Олександр Караваєв розповів про командну атмосферу на зборах у Туреччині.

"Молоді хлопці хвилюються, але поступово вписуються в команду. Помітно, що вони володіють хорошими фізичними та футбольними якостями. Добре взаємодіють з усією командою, нічого зайвого не говорять, прислухаються, намагаються виконувати всі вимоги. Я задоволений нашою молоддю.

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Атмосфера у колективі чудова. Всі постійно спілкуємося, можемо в кімнаті разом зібратися, щось обговорити або в щось пограти. Дуже хороша сімейна ситуація в команді, це дуже добре", – сказав Караваєв у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, найближчий спаринг Динамо відбудеться 5 лютого, суперником киян стане Олімпія Любляна.

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