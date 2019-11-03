Караваєв однозначно оцінив перспективи Динамо в Лізі Європи

Півзахисник київського Динамо Олександр Караваєв переконаний, що "біло-сині" зможуть з першого місця у групі вийти в плей-офф Ліги Європи.

"У Динамо та Копенгагена рівні шанси на перше місце в групі? Та ні, у нас більше шансів. Впевнений, що Динамо вийде з групи з першого місця", – сказав Караваєв в ефірі програми AUTO ГОЛ.

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Нагадаємо, київське Динамо та данський Копенгаген лідирують у групі В Ліги Європи. Обидві команди мають у своєму активі 5 очок. Перший матч між ними завершився внічию – 1:1. Друга гра відбудеться в четвер, 7-го листопада, на стадіоні Паркен в столиці Данії.

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