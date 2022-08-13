"Наш майбутній суперник дуже добре підсилився, змінився тренер, дуже технічна та сильна команда. Почали потихеньку їх розбирати, дивитися, як вони грали матчі на попередній стадії. Будемо ретельно готуватися, оскільки розуміємо, що це останній крок, дуже важливий. Ми виконали величезну роботу, і зараз маємо ще краще бути підготовленими до майбутніх ігор.

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Чим відрізняється ця Бенфіка від минулорічної? Так важко сказати, оскільки ми повністю не дивилися матчі, які в них були. Перше враження – технічна команда, є свій малюнок гри. Трохи відрізняється від минулого сезону, оскільки в них інша ігрова схема, тому будемо готуватися по-іншому, ніж рік тому.

Всі в команді дуже налаштовані через те, що на матчі Динамо чекає вся Україна? Звісно, ми це розуміємо, і всі бачать, яка в нас зараз ситуація. Дуже-дуже тяжко виходити на матч, тримаючи в голові всі сумні новини, що відбуваються в Україні. При цьому є багато хороших звісток, але загалом слово "війна" – це вже дуже страшно, і практично неможливо виходити на поле та викидати з голови думки про ті події, що відбуваються на батьківщині.

Але, в той самий час, ми розуміємо, що хлопці боронять рідну землю та дають можливість нам грати й представляти свою країну на міжнародній арені, і для нас це великий привілей. Тому ми маємо викладатися більше ніж на сто відсотків, адже нашим захисникам на батьківщині набагато важче", – поділився Караваєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

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