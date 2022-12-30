"Динамо добре почало виступи в кваліфікації Ліги чемпіонів... Все проходило дуже добре. Звичайно, ми готувалися до цих матчів ретельно – тренування, відновлення, підготовка. Підходили до них, сповнені бажання досягти результату…

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Але емоційно дуже виснажені, постійні переїзди та новини з фронту забирали багато енергії та сил. Зрештою, дві болючі поразки від Бенфіки дуже позначилися на нашому стані, було складно налаштувати себе на найближчі матчі.

Чи нема образи на тренера через відсутність стабільного місця в основі? Як гравцю з великими амбіціями, звичайно, хочеться грати постійно всі матчі, але, повторюся, є головний тренер, який ухвалює рішення, і є команда, яка робить все для досягнення результату. Тож у мене ніколи не було і не могло бути образ на тренерів, бо я професіонал", – зауважив Караваєв в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, що Динамо програло Бенфіці у кваліфікації Ліги чемпіонів, а в групі Ліги Європи здобуло лише 1 пункт – в суперниках були Фенербахче, Ренн та АЕК Ларнака.

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