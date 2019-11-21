Караваєв назвав найкращого гравця збірної України у відборі до Євро-2020

Півзахисник збірної України Олександр Караваєв поділився думкою щодо найкращого гравця "синьо-жовтих" у кваліфікації до Євро-2020.

"Хто найкрутіший футболіст збірної України в цьому відборі? Маліновський, звичайно. Він додав. Він і до цього був у порядку, але при грі за збірну видно, що у нього впевненість переможця. Відчувається, що він настільки впевнений, це передається хлопцям.

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Зінченко приїжджає і своїм класом показує, на якому він високому рівні. Показує, що це інший етап, куди потрібно прагнути. Це наш центр поля, мізки нашої команди. Від того, як грають Степаненко, Малиновський і Зінченко, залежить гра збірної і в обороні, і в атаці", – сказав Караваєв Youtube-каналу Трендець.

Зазначимо, що у відборі до Євро-2020 Руслан Маліновський зіграв у всіх восьми матчах і забив 3 голи.

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