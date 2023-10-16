"Ярмола завжди мене підтримує у всьому. Він зіграв і відіграє дуже велику роль у моїй кар'єрі, особливо у збірній. Він завжди підтримував мене, коли я вперше приїхав до збірної і всі інші рази. Він завжди був поряд і підтримував.

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Можу так само сказати і про всіх інших, з ким я перетнувся за всі ці 7-8 років у збірній. Всі завжди підтримують, у команді дуже сімейна атмосфера. Хто б не прийшов, у нас немає такого, що можемо щось не поділити. Ми завжди все одразу вирішуємо в нашому колі.

За Андрія скажу, бо він така людина – всі знають, що він легенда для нашого футболу. Але він себе поводить як звичайна людина, як усі. Він не ставить себе вище за когось, він завжди на одному рівні з усіма. І коли тебе у будь-який час у житті підтримує така людина, це додає дуже багато сил, бажання та натхнення. А зараз, коли ми вже граємо в одній команді, то завжди жартуємо і підтримуємо один одного. Здорова атмосфера", – сказав Караваєв у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Ярмоленко нещодавно переніс операцію на коліні і цього року вже не зіграє.

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