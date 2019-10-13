Караваєв назвав ключовий фактор перемоги збірної України у матчі проти Португалії

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів, що може допомогти "жовто-синім" перемогти Португалію в матчі відбору до Євро-2020.

"Все залежить тільки від нас. Тому будемо все робити, щоб саме з першого місця вийти.

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Настрій на Португалію чудовий, бойовий. Яка може бути краща мотивація, як не гра перед заповненими трибунами? Більше 70 тисяч на стадіоні. І матч проти чемпіона Європи", – розповів Караваєв в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України перемогла Литву (2:0) і зустрінеться з Португалією 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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