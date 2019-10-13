toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Караваєв назвав ключовий фактор перемоги збірної України у матчі проти Португалії

10:35 160 Читать на русском
Караваєв назвав ключовий фактор перемоги збірної України у матчі проти Португалії
Олександр Караваєв / Footboom

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів, що може допомогти "жовто-синім" перемогти Португалію в матчі відбору до Євро-2020.

 

"Все залежить тільки від нас. Тому будемо все робити, щоб саме з першого місця вийти.

Україна – Литва: Маліновському немає рівних, рішення Шевченка себе виправдали – оцінки збірній за впевнену перемогу

Настрій на Португалію чудовий, бойовий. Яка може бути краща мотивація, як не гра перед заповненими трибунами? Більше 70 тисяч на стадіоні. І матч проти чемпіона Європи", – розповів Караваєв в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України перемогла Литву (2:0) і зустрінеться з Португалією 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

Україна – Литва: ми однією ногою на Євро-2020, Маліновський – космос, Соболь скористався шансом, а Ярмоленко зараз чужий

blog_ava
УЄФА може покарати збірну Туреччини за святкування гола
08:25
1384
Теги
Олександр Караваєв Олександр Караваєв Португалія Португалія Україна Україна Євро-2020 Україна - Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
51
хв
Словенія
21:45
Австрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук