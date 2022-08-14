"Одна з найбільших мрій – зіграти матч Ліги чемпіонів у мирному Києві? Звісно, це найголовніша мрія, щоб тут, перебуваючи за кордоном, одного ранку ми прокинулися та побачили в новинах, що ми виграли війну й у нашій країні наступив мир.

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Щоб ми почали відбудовувати все, відновлювати та радіти тому, що в нас є. І коли на відео наших військових на передовій бачиш їхній бойовий настрій, їхні усмішки, то й у самого з’являється віра, що все буде добре. Низький їм уклін", – поділився Караваєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, триває вже 172 день повномасштабної війни, яку росіяни розв'язали проти України. Загарбницькі плани рашистів йдуть нанівець, оскільки ЗСУ планомірно знищують їхні склади з боєприпасами та позиції на окупованих територіях.

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