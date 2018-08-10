Караваєв: Матч проти Браги у нас вийшов набагато кращим, ніж інші зустрічі цього сезону

Автор голу у ворота Браги Олександр Караваєв прокоментував матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи (1:1).

"Звичайно, хотілося більшого. Хоча результат непоганий, зважаючи на те, що по ходу матчу ми програвали. Грали добре і в першому таймі, і на другий вийшли зарядженими. В обороні теж діяли непогано. Пропустили гол після відскоку м'яча.

Тренер з лави нам кричав: давайте, грайте. Та й самі все розуміли, рук не опустили. Потім зібралися, почали створювати моменти. У підсумку – зіграли внічию. Хоча створювали ще моменти, могли забивати, але не пощастило.

Зоря – Брага: Караваєв забив блискучий гол

Юрій Миколайович говорив, що крайнім півзахисникам треба повертатися. Крайні захисники суперника грають дуже високо, плюс хавбеки зміщуються. Вони дуже насичують атаку, тому доводилося відпрацьовувати і в обороні.

Моментами ми намагалися вибігати вперед. Залишалося тільки довести справу до логічного завершення. Не вистачало останнього пасу. Думаю, що матч проти Браги у нас вийшов набагато кращим, ніж попередні зустрічі цього сезону. Упевнений, що ми можемо ще краще. Постараємося поліпшити свою гру.

Забитий мною гол? Якщо є можливість вдарити, то ми б'ємо. Я не хотів обробляти, тому бив відразу. Спочатку здалося, що м'яч летить вище воріт, але потім впав прямо під поперечину", – цитує Олександра Караваєва офіційний сайт Зорі.