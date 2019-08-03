Караваєв: Леоненко вважає, що з гравцями Динамо неможливо щось виграти? Можливо, він змінить свою думку

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв оцінив перспективи "біло-синіх" у сезоні 2019/20.

Нагадаємо, Караваєв приєднався до Динамо цього літа, перейшовши з луганської Зорі, та вже встиг виграти перший трофей – Суперкубок України-2019.

Караваєв: Якби перейшов у московське Динамо, то виграв би лише у фінансовому аспекті

"Леоненко заявляв, що з гравцями Динамо неможливо щось виграти? Я чув про це. Можливо, у новому сезоні він змінить свою думку.

У Шахтарі протягом 15 років створилася бразильська атмосфера. Багатьох бразильців запрошують на атакувальні позиції. Плюс тренери, навіть Луческу, як повідомляли, розмовляє португальською. Тобто румун розумів футболістів. Зараз вже два тренери змінилося, саме португальці. Це їхній вектор, ця система закладена. Це всі бачать і всі про це знають.

А в Динамо завжди більше українців, хоча є й іноземці. Але іноземці не з однієї країни або континенту. Навіть зараз в основному українці, а іноземці по одному-двоє з різних країн.

Чи покажемо зуби у новому сезоні? Я бачу, що в команді не те, щоб зачекалися, але хочуть трофеїв. Всі хлопці досить кваліфіковані, грають в національних збірних. Це раніше говорили, що 25 років – це молодий і перспективний, навіть 27. А зараз це нормальна практика, коли в 21 ти вже рік-два граєш в УПЛ. Тим більше, в такому клубі, тут інших завдань немає", – розповів Караваєв в ефірі Вацко Live.

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися