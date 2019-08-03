toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛЬВІВ - ДИНАМО ЖЕРСОН РОДРІГЕС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ

Караваєв: Леоненко вважає, що з гравцями Динамо неможливо щось виграти? Можливо, він змінить свою думку

17:46 222 Читать на русском
Караваєв: Леоненко вважає, що з гравцями Динамо неможливо щось виграти? Можливо, він змінить свою думку
Олександр Караваєв / фото: О. Попов

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв оцінив перспективи "біло-синіх" у сезоні 2019/20.

Нагадаємо, Караваєв приєднався до Динамо цього літа, перейшовши з луганської Зорі, та вже встиг виграти перший трофей – Суперкубок України-2019.

Караваєв: Якби перейшов у московське Динамо, то виграв би лише у фінансовому аспекті

"Леоненко заявляв, що з гравцями Динамо неможливо щось виграти? Я чув про це. Можливо, у новому сезоні він змінить свою думку.

У Шахтарі протягом 15 років створилася бразильська атмосфера. Багатьох бразильців запрошують на атакувальні позиції. Плюс тренери, навіть Луческу, як повідомляли, розмовляє португальською. Тобто румун розумів футболістів. Зараз вже два тренери змінилося, саме португальці. Це їхній вектор, ця система закладена. Це всі бачать і всі про це знають.

А в Динамо завжди більше українців, хоча є й іноземці. Але іноземці не з однієї країни або континенту. Навіть зараз в основному українці, а іноземці по одному-двоє з різних країн.

Чи покажемо зуби у новому сезоні? Я бачу, що в команді не те, щоб зачекалися, але хочуть трофеїв. Всі хлопці досить кваліфіковані, грають в національних збірних. Це раніше говорили, що 25 років – це молодий і перспективний, навіть 27. А зараз це нормальна практика, коли в 21 ти вже рік-два граєш в УПЛ. Тим більше, в такому клубі, тут інших завдань немає", – розповів Караваєв в ефірі Вацко Live.

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися

blog_ava
Русин став гравцем Зорі
13:51
2881
Теги
Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо Віктор Леоненко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
25
хв
Львів
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук