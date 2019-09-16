Караваєв: Кожен повинен зрозуміти, для чого він перебуває в такому клубі, як Динамо

Захисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував в ефірі "Профутбол" поразку від Десни в рамках 7-го туру УПЛ.

"Не виправдовуємося. Граємо, стараємося, є моменти, але забити не виходить. Якийсь нефарт. Єдине, що позитивне, то це те, що на кожну гру приходить 14-15 тисяч уболівальників.

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З хлопцями поговорили, і перш за все, кожен повинен зрозуміти, для чого він перебуває в такому клубі, як Динамо. І з себе витискати максимум на тренуваннях, і тоді прийде результат.

Коли команда виграє? Хочеться в найближчий четвер. У нас є чотири дні, будемо готуватися. Один одному в очі сказали, що іншого шансу немає", – сказав Караваєв.

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До слова, вже в четвер, 19 вересня, до Києва завітає шведський Мальме, де зіграє проти Динамо в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи. Початок Поєдинку о 20:00.