Караваєв: Дуже мотивувала промова Шевченка перед матчем з Сербією

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував перемогу над Сербією у 3-у кваліфікаційному раунді кваліфікації до Євро-2020.

"Промова, яку сказав перед матчем Шевченко в роздягальні, нас так завела. Я після гри просто отримав задоволення, шалено приємні емоції.

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Що говорив Шевченко? Давайте це залишиться між нами. Промова була дуже сильна. Ми виконали, що від нас вимагали, це принесло свої плоди. У нас вже була невелика помилка після Португалії в матчі з Люксембургом. Але до цієї зустрічі будемо ще більше готуватися, цей матч буде складнішим.

Нас дуже сильно мотивувала промова, я бачив, як горіли очі у гравців на полі і на лавці", – передає слова Олександра Караваєва Tribuna.com.

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