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Караваєв: Дуже мотивувала промова Шевченка перед матчем з Сербією

08:26 558 Читать на русском
Караваєв: Дуже мотивувала промова Шевченка перед матчем з Сербією
Олександр Караваєв / Соцмережі

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував перемогу над Сербією у 3-у кваліфікаційному раунді кваліфікації до Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Промова, яку сказав перед матчем Шевченко в роздягальні, нас так завела. Я після гри просто отримав задоволення, шалено приємні емоції.

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Що говорив Шевченко? Давайте це залишиться між нами. Промова була дуже сильна. Ми виконали, що від нас вимагали, це принесло свої плоди. У нас вже була невелика помилка після Португалії в матчі з Люксембургом. Але до цієї зустрічі будемо ще більше готуватися, цей матч буде складнішим.

Нас дуже сильно мотивувала промова, я бачив, як горіли очі у гравців на полі і на лавці", – передає слова Олександра Караваєва Tribuna.com.

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Теги
Україна - Сербія Україна Україна Євро-2020 Олександр Караваєв Олександр Караваєв Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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