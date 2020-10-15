"У поразці від Франції були винні всі, навіть ті, хто перебував на трибунах. У нас одна команда, як у перемогах, так і у поразках. Після матчу з Іспанією Андрій Шевченко сказав, що ми гідно вийшли із ситуації, в якій опинилися після Франції.

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З Німеччиною та Іспанією ми вже зіграли по-іншому, виконали свій план на гру. Ми чекали на свій шанс і переграли Іспанію. Мали краще зіграти і з німцями, але трошки не вистачило. Можливо, іспанці вважали, що після перемоги в першій грі легко обіграють нас і в Києві, але після матчу на Олімпійському, думаю, вони запам’ятають вже наші правильні прізвища", – цитує слова Олександра Караваєва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України провела три топ-матчі за сім днів у жовтні. Підопічні Шевченка програли Франції з рекордним рахунком (1:7), мінімально поступились Німеччині (1:2) у Лізі націй та перемогли Іспанію (1:0) вперше у своїй історії.

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