Караваєв: Думаю, іспанці вже правильно запам'ятають наші прізвища після перемоги на Олімпійському
Захисник Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів, на чому акцентував увагу команди Андрій Шевченко під час жовтневих матчів.
"У поразці від Франції були винні всі, навіть ті, хто перебував на трибунах. У нас одна команда, як у перемогах, так і у поразках. Після матчу з Іспанією Андрій Шевченко сказав, що ми гідно вийшли із ситуації, в якій опинилися після Франції.
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З Німеччиною та Іспанією ми вже зіграли по-іншому, виконали свій план на гру. Ми чекали на свій шанс і переграли Іспанію. Мали краще зіграти і з німцями, але трошки не вистачило. Можливо, іспанці вважали, що після перемоги в першій грі легко обіграють нас і в Києві, але після матчу на Олімпійському, думаю, вони запам’ятають вже наші правильні прізвища", – цитує слова Олександра Караваєва офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, збірна України провела три топ-матчі за сім днів у жовтні. Підопічні Шевченка програли Франції з рекордним рахунком (1:7), мінімально поступились Німеччині (1:2) у Лізі націй та перемогли Іспанію (1:0) вперше у своїй історії.
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