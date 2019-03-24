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Караваєв: Домовився у перерві з Роналду про обмін футболками, але після матчу не став до нього підходити

17:12 607 Читать на русском
Караваєв: Домовився у перерві з Роналду про обмін футболками, але після матчу не став до нього підходити
Олександр Караваєв / dynamo.kiev.ua

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів, як протистояв Кріштіану Роналду.

 

"Найважчим було протистояти довгим передачам, які у суперника непогано виходили. Той же Кріштіану Роналду на другому поверсі відчуває себе дуже добре. Тільки за рахунок злагоджених колективних дій ми могли стримати лідера португальців.

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Вразило те, що коли Кріштіану Роналду приймає м'яч, він вже знає свій маневр наперед. Так, у нього були моменти в нашому поєдинку, але я не сказав би, що вони були 100-відсотковими.

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У перерві домовився з Кріштіану Роналду про обмін футболками, але після гри, побачивши його розпач за результат, не став до нього підходити. Уже в домашньому матчі постараюся це зробити", – цитує Караваєва "Команда №1".

Теги
Євро-2020 Україна Україна Португалія - Україна Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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