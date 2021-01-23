"У контрольному матчі з солігорським Шахтарем я вивів команду на поле у статусі капітана. Це гордість і честь, тому що Динамо – легендарний клуб. І коли ти виходиш на поле з капітанською пов'язкою – відчуваєш велику відповідальність. Звичайно, це надає набагато більше мотивації, впевненості, бажання.

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Зараз наші фізичні кондиції вже набагато кращі, тому що у перший тиждень-півтори ми робили дуже багато бігової роботи, тобто закладали фізичну форму. А потім вже робили те ж з м'ячем, і великі навантаження були в ігровому плані, наприклад, тримання м'яча, і тактики було багато. Ми потихеньку входимо в цей режим і вже набагато краще відчуваємо себе у грі – більше сил, енергії. Відчуваємо, що можемо грати вже не по тайму, а більше тайму. З кожним днем ​​все краще і краще.

Тренування на зборах не особливо відрізняються від роботи протягом сезону. Але, звичайно, тут більше часу приділяємо тактиці. Оскільки протягом сезону у нас по одному тренуванню в день, а під час збору по два – тут збільшується обсяг роботи, ми робимо більше повторень.

Наша мета – щоб все доходило до автоматизму, як цього вимагає тренер. Завдяки тому, що тут більше часу, ми більше встигаємо зробити", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

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