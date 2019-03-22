Караваєв: Будемо вмикати все, аби зупинити Роналду

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів, як буде діяти проти Кріштіану Роналду.

"Де буде грати Кріштіану Роналду? Думаю, в центрі, буде зміщуватися вліво. Дивлюся його матчі, він любить це робити. Розумію, що якщо зліва, то гратиме проти мене. Як я говорив, прагнемо грати проти найкращих – ось, будь ласка.

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Роналду дуже швидкий. Будемо вмикати все, що є, щоб зупинити його", – сказав Караваєв в ефірі FootBoom.

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Нагадаємо, поєдинок 1 туру відбору до Євро-2020 між Португалією та Україною відбудеться сьогодні, 22 березня, початок – 21:45.