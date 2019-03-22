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Караваєв: Будемо вмикати все, аби зупинити Роналду

21:23 69 Читать на русском
Караваєв: Будемо вмикати все, аби зупинити Роналду
Олександр Караваєв / Фото: соцмережі

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів, як буде діяти проти Кріштіану Роналду.

 

"Де буде грати Кріштіану Роналду? Думаю, в центрі, буде зміщуватися вліво. Дивлюся його матчі, він любить це робити. Розумію, що якщо зліва, то гратиме проти мене. Як я говорив, прагнемо грати проти найкращих – ось, будь ласка.

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Роналду дуже швидкий. Будемо вмикати все, що є, щоб зупинити його", – сказав Караваєв в ефірі FootBoom.

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Нагадаємо, поєдинок 1 туру відбору до Євро-2020 між Португалією та Україною відбудеться сьогодні, 22 березня, початок – 21:45.

Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Португалія - Україна Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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