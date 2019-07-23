Караваєв: Брюгге – хороша команда, але Динамо буде концентруватись на своїй грі

Гравець київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував результат жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

"Брюгге в позаминулому сезоні став чемпіоном, а в минулому – віце-чемпіоном Бельгії. Команда перебуває на лідируючих позиціях. Плюс, коли спілкувався з Русланом Маліновським, він казав, що Брюгге, Гент, Генк – конкурентні клуби з відмінною інфраструктурою та великими амбіціями.

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Тому, дуже цікаво буде зіграти з бельгійською командою. Також знаю, що у Брюгге хороша підтримка і вони грають при заповненому стадіоні

Детально з партнерами по команді ще не обговорювали Брюгге. У Динамо дивляться не на те, який суперник, а аналізують свою гру та концентруються на ній. Уже ближче до матчу будемо розбирати бельгійців", – поділився Караваєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, перший матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня, початок гри о 21:30, а матч-відповідь – 13 серпня.

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