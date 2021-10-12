"Дивились відеонарізку гри Боснії. Вони грають майже за тією ж схемою, що і Фінляндія, але у них більш кваліфіковані футболісти і більш злагоджена команда.

Вважаю, що суперник сильніший за Фінляндію", – сказав Караваєв для Футбол NEWS.

Нагадаємо, двобій Україна – Боснія та Герцеговина відбудеться в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Матч запланований на 12 жовтня, початок о 21:45. У попередньому двобої з фінами "синьо-жовті" на виїзді мінмально перемогли (2:1).

Україна – Боснія і Герцеговина: анонс матчу відбору до ЧС-2022