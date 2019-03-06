Караваєв – про потрапляння у першу шістку УПЛ: Вся боротьба попереду, нудьгувати не доведеться

Капітан Зорі Олександр Караваєв вважає, що боротьба за потрапляння у верхню шістку УПЛ ще не завершена.

"Зоря фаворит у боротьбі за потрапляння в першу шістку? Не хочеться бігти попереду потяга. Ще потрібно зіграти два тури в першій частині чемпіонату. Вся боротьба попереду. Нудьгувати не доведеться. Зоря буде битися до останнього.

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Чи дивиться Зоря на Олександрію? Ми дивимося на свою гру, і в першу чергу нам потрібно опинитися серед шести кращих команд України", – цитує Караваєва "Команда №1".

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До слова, за 2 тури до поділу на "шістки" Зоря посідає 4 місце та має в активі 31 очко. Маріуполь здобув 28 залікових пунктів, Десна та Ворскла – по 27, а ФК Львів 26 балів.