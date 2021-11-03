"Не вважаю, що команда втратила тонус після непризначеного пенальті. Ми всі бачили, що порушення правил не було. Знали, що арбітр подивиться повтор і скасує своє рішення, а ми підемо вперед і заб’ємо.

Динамо – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У Лізі чемпіонів інтенсивніший футбол, кожен матч забирає багато енергії. Однак, ми до цього готові на всі 100%. Кожні півроку ми маємо потужні збори. Вони нас заряджають на такі ігри", – резюмував Караваєв на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, кияни вдруге поспіль поступились "блаугранас" із рахунком 0:1. Команда Мірчі Луческу з одним очком і нулем забитих м'ячів розташувалась на дні турнірної таблиці групи Е.

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