Караваєв – про новий контракт Шевченка: Навіть не сумнівався, що так і буде

Латераль Динамо та збірної України з оптимізмом сприйняв новину про новий контракт з Андрієм Шевченком.

Як відомо, 7 червня Андрій Шевченко узгодив новий контракт з УАФ, відповідно до якого легенда українського футболу очолюватиме національну команду до кінця 2022 року.

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"Я навіть не сумнівався в тому, що так і буде. Підтвердилося офіційно те, що ми припускали. Все-таки у збірної є незавершена справа – Євро-2020, яке змістили на один рік. Ми всі разом пройшли великий шлях, щоб потрапити на цей турнір. Тому хочеться зіграти там і довести до логічної точки наш відбірковий турнір", – розповів Караваєв Команда №1.

Зауважимо, саме в період роботи Шевченка 28-річний Караваєв став основним захисником у національній команді.

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