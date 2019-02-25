Караваєв – про курйоз на тренуванні збірної: Не гріх – отримати "поміж ніг" від володаря "Золотого м'яча"

Півзахисник Зорі і збірної України Олександр Караваєв взяв участь в програмі "Футбік", де зірки футболу діляться своєю майстерністю з дітьми.

Минулої осені, на одному з тренувань збірної України головний тренер команди Андрій Шевченко прокинув Караваєву м'яч поміж ніг.

"Хоча у мене навіть гордість з'явилася після того випадку. Коноплянка мене відразу "прибив", два дні точно він мене "травив", а це тільки одне "поміж ", ще друге не зняли на камеру, там два було.

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"Травили-травили", але я вже в кінці кажу: Це не гріх отримати "поміж" від гравця, який ставав володарем "Золотого м'яча"!

У нас в команді Ярмоленко в цьому фахівець, Селезньов, якщо він викликаний у збірну, теж може, Зінченко завжди з Матвієнком можуть прокинути", – розповів Караваєв.