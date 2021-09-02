Гравець збірної України та Динамо Олександр Караваєв, який отримав порцію хейту після матчу з казахами (2:2), знайшов підтримку у словах тренера киян.

"Україна і раніше припускалася подібних помилок. Караваєв — не захисник, він більше грає з краю на правому фланзі, непогано атакує. Цього разу він не встиг повернутися назад.

Казахстан – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Такий результат зменшує шанси України на вихід з групи. Були помилки, які стали вирішальними. Я не використовую Караваєва в обороні, тільки в атаці, там він грає краще", – цитує Луческу Fanatik.ro.

Нагадаємо, саме із зони Караваєва казахи забили свої м'ячі та вдруге відібрали очки у команди Петракова.

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