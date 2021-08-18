"Втратили очки, тому що реалізація була слабка. Мати стільки стандартів і не забити жодного гола після них – складно, погано. Зустріли команду, яка добре і організовано оборонялася. Вони добре виходили в контратаку, в одній з них легко забили нам гол, на мою думку.

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У футбол грають дві команди. 20 гравців і 2 воротарі. Бувають помилки, це властиво всім. Треба проаналізувати. Занадто легко суперник увійшов в штрафну і занадто легко дали пробити. Там нікого з наших не було. У той час, як ми, входячи в штрафну суперника, зустрічали там буквально всю команду опонентів, яка заважала нам і оборонялася самовіддано.

Не можна сказати, що наші гравці не хотіли виграти, уникали боротьби. Складно виходити на заміну в таких матчах. Складно грати з насиченою обороною суперника. Природно, є моменти, які нам не подобаються, але ми це обговоримо в роздягальні.

Сподіваюся, Містер завтра-післязавтра повернеться до нас. Почнемо підготовку до наступного матчу. Йому стало краще. Хотіли сьогодні виграти, щоб з позитивним настроєм готуватися до наступного матчу", – сказав Карас у ефірі ТК Футбол.

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