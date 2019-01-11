Каранка покинув Ноттінгем Форест

Айтор Каранка більше не є головним тренером Ноттінгем Форест.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті повідомив, що Айтор Каранка за власним бажанням покинув клуб.

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Екс-асистент Моурінью в Реалі очолив "лісників" минулого січня, але не зумів вивести команду навіть у плей-офф у сезоні 2017/2018. У цьому сезоні Форрест перебуває на 7 позиції і відстає на 4 пункти від омріяної 6 сходинки.

Попереднім клубом Каранки був Мідлсбро, який він виводив в АПЛ, але наступного сезону був звільнений через невдалі результати.

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