Карабах у рамках матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26 програв Ференцварошу (2:3), але вийшов до основного етапу турніру. Звіт читайте на "Футбол 24".

Карабах таки довів, що азербайджанський футбол теж перебуває на підйомі, хоча й був близьким до ганьби. Тиждень тому колектив здобув виїзну перемогу в Будапешті, розбивши Ференцварош з рахунком 3:1. Мало хто вірив, що підопічні Гурбана Гурбанова розтринькають такий гандикап.

Коментатори з Казахстану збожеволіли після виходу Кайрата в ЛЧ – відео емоційної реакції

Перший тайм змусив господарів понервувати, але на перерву команди пішли за переконливої переваги Карабаха. Гості так налаштувались, що відкрили рахунок вже на 12-й хвилині внаслідок прострілу Варги на Джозефа, однак за азербайджанців відповів Леандру Андраде – спочатку він забив з передачі Ахундзаде, а потім асистував Зубіру. 2:1!

Ференцварош явно губився під фланговими контратаками суперника, але всього через 8 хвилин після старту другого тайму угорці відновили статус-кво. Вони заробили пенальті, який реалізував Варга – 2:2! На 82-й же хвилині Карабах пропустив втретє внаслідок грандіозного штрафного у виконанні Тота. 2:3!

За сумою двох матчів рахунок майже зрівнявся. Ференцварошу бракувало всього одного гола, аби перевести гру в овертайми. Врятувати мадяр на 87-й хвилині міг Варга, який замкнув навіс Тота на дальню стійку – голкіпер парирував, а Барнабаш одразу ж добив з двох метрів. І не влучив у ворота!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу будапештського колективу (2:3), однак цей результат не потішив підопічних Роббі Кіна. За сумою двох матчів мадяри вилетіли до Ліги Європи. Карабах, вигравши із сумарним рахунком 5:4, зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів.

Бранн у більшості розгромив кіпрський АЕК і вперше в історії вийшов у Лігу Європи