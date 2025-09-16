Дебют мрії для Судакова

Матч проти Карабаха не став дебютним для Георгія у футболці Бенфіки. Наш земляк вийшов на заміну на вихідних проти Санти-Клари й навіть видав один класний пас, але тоді Бруну Лаже розташував його ближче до лівого флангу. На Лігу чемпіонів же Судакова повернули в рідну позицію "десятки" – і поставили у старт. Вперше.

Бенфіка виставила клаусулу Судакова – не 150 мільйонів, як у Шахтарі

Уроки Арди Турана не пройшли для українця даремно. Від Георгія вимагали точно таких же дій, що і в Шахтарі – якомога частіше відкриватись на чужій третині й атакувати простір за спинами захисників. Або ж між лініями, однак обов'язково попереду.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

А ще Судакову довірили стандарти. Саме він пішов виконувати подачу з першого кутового у зустрічі на Да Луж – і саме з цієї подачі Георгій оформив дебютний асист у Бенфіці. Навіс екс-донеччанина знайшов голову Барренечеа, а той спрямував м'яч під дальню стійку. 1:0!

На 16-й же хвилині Судаков виконав другий асист! Та ще й з гри! Георгій довго балансував на лінії офсайду, чекаючи на пас від Шельдерупа в глибину, але м'яч пішов у недодачу. Українець прийняв його й видав розрізну передачу в карний майданчик – рикошетом від двох захисників м'яч прилетів до Павлідіса.

Грек розвернувся й легко переграв голкіпера. Пізніше статистичні портали й УЄФА відібрали другий асист у Судакова, але особливого значення цей факт не має. Тренери й вболівальники Бенфіки все бачили.

Після цього наш земляк виконав декілька хороших діагоналей та переведень, однак в районі 30-ї хвилини Бенфіка почала збавляти в активності. Лісабонці забули про пресинг, а в роботі на чужій третині з'явився брак. Комбінації й цікаві відкривання зникли не тільки у Судакова.

У роботі без м'яча Судаков теж виглядав непогано. До перерви він виграв усі три єдиноборства, постійно перекривав лінії передач у центр, а також опускався страхувати Ріоса чи Барренечеа під час висувань уперед. Під час матчів за Шахтар чи збірну Судаков рідко діяв настільки дисципліновано.

У другому таймі Георгій знову став помітною фігурою, регулярно відкриваючись на чужій половині у лівому напівфланзі. Георгій ефективно заповнював розриви у лініях азербайджанців й розігнав декілька контратак – як веденням, так і передачами. От тільки португальцям критично бракувало відкривань за спинами.

Єдиний потенційний гольовий пас по перерві Судаков провів на 61-й хвилині, коли відкрився між лініями перед штрафним. Георгій міг зіграти в ширину, але замість цього дав розрізну передачу Шельдерупу – втім, Медіна встиг перервати її.

Карабах перегорнув гру попри героїчний спротив Трубіна

Господарі не просто так перемкнуло на 30-й хвилині. Саме тоді "орли" пропустили необов'язковий гол зі стандарту. Захисники не змогли винести подачу, а відскок у карному майданчику спіймав Андраде – Леандру завдав потужного удару з лету, а Трубін навіть не поворухнувся. 2:1!

Ще за чотири хвилини Карабах міг відігратися внаслідок обрізки Антоніу Сілви. Центрбек подарував м'яч Каді, який під тиском Отаменді пробив метрів з 13-ти – стійка врятувала португальців, але азербайджанці виграли підбирання й завершили атаку сильним ударом Андраде. Бути б голу, якби Трубін не виконав героїчний сейв!

У компенсований же час Дуран розігнав контратаку з розрізною передачею на лівий край штрафного. Андраде під невеличким кутом вийшов сам на сам, але прошити Трубіна не зміг – Анатолій парирував постріл під ближню!

Саме зусиллями Анатолія Бенфіка відправилась відпочивати з рахунком 2:1, однак за дві хвилини по перерві Карабах добився свого. Янковіч прошив оборону пасом з глибини на Дурана, а той відклеївся від Антоніу Сілви й пробив з лівого краю штрафного – точно під дальню стійку. Чи міг Трубін зіграти в цій ситуації краще? Питання дискусійне.

Двічі Судаков міг заробити небезпечні штрафні. Тікаючи на дриблінгу, українець отримав поштовх у спину та хокейне блокування на лінії карного майданчика. Арбітр не став свистіти.

На поле вийшов третій українець

Бенфіка повернула домінування після другого пропущеного гола, однак моментів виникало зовсім небагато. Колосальний тиск вилився всього в один реальний шанс забити гол – коли Ріос прийняв проникний пас від Шельдерупа, хитнув захисника та пробив метрів з 13-ти у ближній кут. Сфера поцілила у зовнішній бік сітки.

Карабах же примудрився і третій гол провести. Мустафазаде, який колись виступав за Минай, замкнув навіс з глибини, однак його удар головою повз інертного Трубіна (Анатолій не вийшов на перехоплення) не змінив рахунок. Ахмед перебував у гігантському офсайді.

Цей епізод продемонстрував, що Карабах залишається небезпечним на контратаках. Гурбан Гурбанов теж відчув цей момент, випустивши на поле вінгера Кащука замість травмованого центрхава Янковіча. На полі з'явився третій українець – чемпіон світу, між іншим.

І саме цей хід створив сенсацію. Кащук залишався непомітним до 86-ї хвилини, а потім стався третій гол у ворота Бенфіки. Олексій прийняв винос від голкіпера, зайшов на правий край штрафного, обігрався із Зубіром та вгатив під ближню стійку – Трубін не зміг дотягнутись... 2:3!

Бенфіка, звісно ж, провела кілька атак у відповідь, однак справжньої навали команда не створила. Кащук ще й декілька разів підтримав або розігнав контратаки – нехай і без завершення. Зрештою, азербайджанці витримали. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Карабаха!

Карабах повертається: в офісі – турки, на полі – футзаліст і бразильський поляк, тренер перевершив навіть Сімеоне