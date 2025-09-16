Карабах увійшов до легіону найекзотичніших учасників групового етапу Ліги чемпіонів. У штабах Копенгагена, Челсі, Аякса та Айнтрахта явно не в захваті від того, що в розпал сезону доведеться пертись до чорта на роги – аж у Баку. При цьому успіх азербайджанців не став цілковитою несподіванкою. Все-таки прорив Кайрата чи навіть того ж Пафоса викликав значно більше здивування. А ось до Карабаху у Європі вже звикли.

"Кайрат головного мозку": сім героїв найбільшої сенсації Ліги чемпіонів

Вперше у групу єврокубка "скакуни" кваліфікувалися ще 2014 року, потрапивши в компанію до Інтера, Сент-Етьєна і Дніпра. То була незабутня для нас Ліга Європи: команда Маркевича дійшла до фіналу, а Карабах, між іншим, посів у квартеті почесне третє місце. Минуло три роки – і головний клуб Азербайджану дебютував вже в осінній Лізі чемпіонів. З Ромою, Атлетіко і Челсі тягатися було важко, та свої перші два очки (в обох іграх із Мадридом) андердог таки вигриз.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Станом на сьогодні в доробку каспійського гранда майже 200 матчів на міжнародній арені. Турок Тахір Гьозель, президент Карабаху, та менеджерська свита його співвітчизників мають чималий зиск із успіхів клубу в останнє десятиліття. При цьому команда обходиться зусиллями недорогих легіонерів, яких у складі більшість, а також найкращих місцевих талантів. Загальна трансферна вартість "скакунів" – 24 мільйони євро, що вдвічі перевершує Кайрат, хоча все одно є дуже скромною цифрою на рівні ЛЧ.

Стартує команда важким виїздом на Да Луж проти Бенфіки. У нас вже охрестили цей матч "українським дербі", хоча те поняття – дуже умовне. Якщо за господарів зіграють Трубін та Судаков, то ось вихід Олексія Кащука, їхнього колишнього партнера по Шахтарі, не гарантований. Наш вінгер проводить у Карабаху свій другий сезон і поки не може похвалитися стабільним місцем в основі. У шести матчах цьогорічної кваліфікації ЛЧ зіграв "аж" 44 хвилини. Щоправда, встиг відзначитися дуже важливим голом у воротах Шелбурна.

Трохи більше від Кащука набігав легендарний капітан "скакунів" Бадаві Гусейнов. Міцний 34-річний центрбек, уродженець Дагестану, виступає за Карабах із 2012-го, має під 80 матчів у збірній Азербайджану. Є у клубі ще сім представників збірної, яка минулого тижня осоромила Реброва і Ко – зокрема голкіпер Шахруддін Магомедалієв не дозволив українцям забити більше одного м’яча. У Карабаху він переважно на "банці", а місце у воротах займає молодий поляк Матеуш Кохальскі.

А хто найбільше доклався до подолання Шелбурна (3:0, 1:0), Шкендії (1:0, 5:1) та Ференцвароша (3:1, 2:3) у трьох кваліфікаційних раундах ЛЧ? Розповідаємо.

Марко Янковіч

Амплуа: центральний півзахисник

Вік: 30 років

Національність: чорногорець

Вартість (Transfermarkt): 750 тисяч євро

Янковіч – із категорії тих балканських талантів, які розкриваються пізно, подолавши довгий тернистий шлях. Вихованець Партизана дуже рано отримав шанс у грецькому Олімпіакосі, але змарнував його. І лише повернення в рідний клуб, виступи із "гробарями" у єврокубках підігріли до нього інтерес з Апеннінського півострова. У складі СПАЛа Марко дебютував у Серії А, а також вилітав із неї. За Кротоне трішки побігав у Серії В. Потім ще були виступи за два ізраїльські клуби. Зрештою, у 2022-му – трансфер до Карабаху за мізерні 125 тисяч євро.

Зараз без цього хавбека збірної Чорногорії команду уявити важко. Допоміг розгромити Шкендію, реалізувавши пенальті. А також забив надважливий гол у Будапешті, коли Карабах поступався 0:1. Саме м’яч Янковіча перевернув гру, дозволивши гостям відзначитись ще двічі.

Каді Боржес

Амплуа: атакувальний півзахисник

Вік: 29 років

Національність: бразилець

Вартість: 2,5 млн євро

Насправді він Каді Юрі Боржес Маліновскі. Його дід по батьковій лінії був поляком. Тож коли Каді, вихованець Курітіби, на повен голос заявив про себе чудовим першим сезоном у Карабаху (2021/22), польська федерація, охоча до збору нащадків зі всього світу, розпочала процес натуралізації молодого хавбека. Але роки летять, а за "Кадру" він не дебютував досі.

Отой перший успіх у Баку привів Каді на болота. Краснодар відвалив за нього Карабаху чималі два мільйони євро. Ідея виявилася провальною з багатьох причин. По-перше, вже повним ходом тривало вторгнення РФ в Україну. По-друге, цим трансфером бразилець самовільно позбувся можливості грати у єврокубках. Зрештою, по-третє, в одному з перших матчів за Краснодар новачок отримав жахливу травму – перелом лицевих кісток, щелепи і струс мозку. Зі стадіону його в непритомному стані забрала "швидка". При першій нагоді Каді дав звідти драла, перейшовши у Ференцварош. А вже з Будапешта повернувся туди, де йому було добре – у Карабах.

Наріман Ахундзаде

Амплуа: центрфорвард

Вік: 21 рік

Національність: азербайджанець

Вартість: 2 млн євро

Тридцять забитих м’ячів і два десятки асистів у ста матчах за Карабах роблять Нарімана головним активом команди серед місцевих. Вихованець клубу вже зараз оцінюється у два мільйони євро, а вдалий виступ у Лізі чемпіонів суттєво примножить цю цифру. Благо, Ахундзаде не зіграв проти збірної України, адже травмувався в Ісландії. Наслідки для "синьо-жовтих" могли б бути ще катастрофічнішими.

Нападник не обмежується грою на вістрі, адже має досвід на позиціях правого та лівого вінгера. У кваліфікації ЛЧ забив Шелбурну і Шкендії по м’ячу, а також асистував у вирішальній битві з Ференцварошем.

Абделла Зубір

Амплуа: лівий вінгер

Вік: 33 роки

Національність: француз

Вартість: 450 тисяч євро

Головна робоча конячка Карабаху – відіграв 514 хвилин у кваліфікації ЛЧ, найбільше з усіх одноклубників. Має два асисти, забив другий гол у ворота Ференцвароша в домашньому поєдинку, і саме цей гол не дозволив угорцям перевести гру в овертайм.

Зубір – нащадок марокканських мігрантів, традиційна для Франції історія. З технікою у цього хлопця все в порядку, адже в юності поєднував футбол із паркетом і навіть виступав за молодіжну збірну Франції з футзалу. Проте велике поле вабило дужче, хоча й не приносило великих дивідендів. Абделла бігав за скромні Гренобль та Істр, їздив у шотландський Хіберніан, де згодом виявився непотрібним головному тренеру Террі Бутчеру (легендарному захиснику збірної Англії 80-х).

Поштовх кар’єрі дав, як не дивно, румунський Петролул. Звідси Зубіра запросили до Ланса у 2016-му. Абделла відіграв за "криваво-золотих" два непогані сезони. Забивав нечасто, але спонукав Карабах викласти за трансфер мільйон євро. І ось вже сім років француз сумлінно відпрацьовує контракт на берегах Каспійського моря. Зараз його шлях у футболі сягнув найвищої точки – групового етапу ЛЧ. Прикро лише, що сталося це так пізно. У грудні Зубіру виповниться 34.

Леандру Андраде

Амплуа: правий вінгер

Вік: 25 років

Національність: кабовердієць

Вартість: 2,5 млн євро

Леандру – вихованець лісабонського Спортінга. Талант свій вчасно не розкрив, тож із ним попрощалися без жодного жалю. Дорослу кар’єру розпочав у скромних Ольяненсе та Фатімі, а також болгарському Черно Море. Ніде не демонстрував видатної статистики, тому дивно, як на нього звернули увагу селекціонери Карабаху. Але щось таке в Андраде все ж розгледіли, підписавши з ним контракт у 2022-му. В Азербайджані хлопець розквітнув. Одразу ж дебютував за збірну Кабо-Верде – саме з колишньої португальської колонії походить його рід.

Третина голів Карабаху у цьогорічній кваліфікації – пряма заслуга Леандру. По разу відзначився у воротах усіх трьох суперників, а з Ференцварошем ще й в диспетчери записався, асистуючи Зубіру та Янковічу. Чудова форма і хороший футбольний вік возвели португальського африканця в ранг найдорожчого (разом із Каді) гравця Карабаху. Зараз на ньому спробують "наварити" якомога більше. Але все, насамперед, залежить від самого Андраде.

Гурбан Гурбанов

Посада: головний тренер

Вік: 53 роки

Національність: азербайджанець

З моменту призначення Гурбанова на посаду головного тренера Карабаху в Україні змінилися чотири президенти, а в київському Динамо – дев’ять наставників. Такій стабільності і довірі від керівництва позаздрив би навіть Сімеоне. Гурбанов став синонімом Карабаху. Та що там синонімом! Гурбанов – це і є Карабах.

У 90-х та на початку "нульових" Гурбан був провідним форвардом Нефтчі, їздив у кілька болотяних клубів. Звісно, викликався і до збірної Азербайджану, за яку забив 14 голів, на 20 років закріпивши за собою титул найкращого бомбардира в історії національної команди. Лише минулого тижня рекорд Гурбанова вдалося побити Еміну Махмудову – він реалізував пенальті у ворота Трубіна.

Карабах до епохи Гурбанова став чемпіоном країни тільки одного разу – у 1993-му. А також мав дві перемоги у фіналі Кубка Азербайджану. Натомість Карабах із Гурбановим – це 11 (!) чемпіонських титулів і ще шість Кубків. Усі без винятку єврокубкові успіхи клубу – теж його заслуга. Тренер вже зараз, без перебільшення, напрацював на довічний контракт.

"Тату, це для тебе": ненавидів футбол у дитинстві та переписав історію в Бельгії – тренер-сенсація тепер у ЛЧ