Карабах не приїхав на поєдинок проти Вільяреала у рамках ЛЄ, за що УЄФА присудив технічну поразку гостям, повідомляє офіційний сайт організації.

Динамо ефектно потролило Шахтар після рішення про технічну поразку Інгульця

Азербайджанці пояснили свій вчинок спалахом коронавірусу у таборі команди. На турнірне становище у групі І цей матч ніяк не впливав. Після вердикту УЄФА Вільяреал залишився першим у квартеті з 16-ма очками, а Карабах посів останню сходинку лише з одним заліковим балом.

В 1/16 фіналу Ліги Європи "жовта субмарина" позмагається із австрійським Зальцбургом.

"Багіров несподівано обійняв одного з полонених вірмен: "Ми грали за одну команду": як підірвали легенду Карабаха