Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення щодо інциденту після кваліфікаційного матчу проти Легії.

13 гравців та 14 працівників персоналу Карабаха легко відбулися через скандальне вітання після поєдинку Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Їхній жест був розцінений як політичний через воєнні дії на території Нагірного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном.

Зазначимо, що в основі конфлікту, що триває десятки років, – Нагірно-Карабаський регіон. Він визнаний частиною Азербайджану, але фактично є під контролем етнічних вірмен.

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