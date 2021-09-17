Пеллегріні став першим футболістом в історії, який відзначився в усіх трьох теперішніх єврокубках. У сезоні 2018/19 він забивав у Лізі чемпіонів, у минулому сезоні тричі відзначився в Лізі Європи, а вчора оформив дубль проти софійського ЦСКА в Лізі конференцій.

Рома готує для капітана новий 5-річний контракт, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. У попередній угоді була прописана клаусула в розмірі 30 мільйонів євро, а тепер клуб хоче прибрати її з нового контракту.

Пеллегріні є вихованцем Роми, але мусив на два роки поїхати в Сассуоло, щоб пробитися в основу "вовків". Жозе Моурінью безмежно довіряє 25-річному хавбеку.

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