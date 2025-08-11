Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) направила в УЄФА запит про проведення матчу між Барселоною і Вільяреалом в Маямі. Поєдинок 17-го туру Ла Ліги запланований на 20 грудня.

Балотеллі про період у Барселоні: "Та команда грала нелегально, ми вигравали 15:0 – ніякої тактики"

За даними Mundo Deportivo, жоден з капітанів клубів Ла Ліги не знав про плани проведення матчу в США. При цьому гравці не заперечують проти перенесення, але запросили більш детальну інформацію. Зокрема, футболістів цікавить принцип вибору матчу Вільяреал – Барселона, а також кількість запланованих за кордоном ігор чемпіонату в майбутньому.

Ще одне питання стосується дотримання колективної угоди між роботодавцями та профспілкою. Так, стаття 8 встановлює максимальну тривалість тренувального збору перед виїзним матчем в 72 години, включаючи час у дорозі. Також, згідно зі статтею 9, футболісти "мають відпочивати не менше півтора дня на тиждень, з яких принаймні один повинен бути безперервним".

У разі відсутності роз'яснень футболісти можуть виступити проти перенесення матчу в США і подальшого проведення ігор Ла Ліги за кордоном.

"Щодня чекав звістки про смерть рідних": надія Кройфа і сусід Гвардіоли, який втік від війни і любив забивати Реалу