Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оголосив остаточний список гравців, які їдуть на чемпіонат Європи.

В заявку збірної Іспанії на Євро-2024 не потрапили Пау Кубарсі, Алейш Гарсія та Маркос Льоренте, повідомляє AS. Вони виявилися зайвими під час скорочення списку до 26 гравців.

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17-річний центрбек Барселони програв конкуренцію Начо, Ляпорту, Ле Норману та Вів'яну. Гарсія, який привів Жирону до бронзи, а Довбика до трофея Пічічі, став жертвою вибору на користь Родрі та Субіменді.

У підсумковій заявці "Фурії Рохи" 7 гравців з закордонних чемпіонатів. На груповому етапі чемпіонату Європи іспанці зіграють проти Хорватії, Італії та Албанії.