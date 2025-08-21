Вест Хем зробив Ромі пропозицію щодо Пеллегріні, але римляни не поспішають її приймати. Як інформує Corriere dello Sport, лондонці запропонували 5 млн євро + бонуси, які будуть виплачені протягом чотирьох років.

Гасперіні відібрав у Пеллегріні капітанську пов'язку в Ромі – у Довбика є шанс

Поки сам Пеллегріні обдумує цю можливість, Рома просить за свого капітана 10 млн євро. Однак агент Лоренцо відхилив цю пропозицію, вважаючи її завищеною.

Наразі Пеллегріні відновлюється після операції на носовій перегородці.

Полісся проти "мрії Буткевича": тріумфатор Мілана, легенди, найкращий форвард Італії, рай за 500 млн – це все Фіорентина