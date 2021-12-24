Торонто виходив на 34-річного капітана "грифонів" з пропозицією трансферу. Йому пропонували контракт на 2 роки, стверджує Ніколо Скіра.

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Втім, Крішіто варіант продовження кар'єри в МЛС відкинув. Доменіко вирішив залишитись у Генуї та буде боротись з командою Андрія Шевченка за збереження прописки у Серії А.

Капітан Дженоа цього сезону провів 16 поєдинків, забив 6 м'ячів і віддав 1 гольовий пас. Кілька зустрічей Доменіко Крішіто пропускав через травму.

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