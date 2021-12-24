Капітана Дженоа намагались переманити в МЛС – він залишився вірним Шевченку
Дженоа могла втратити Доменіко Крішіто. Захисник вирішив наразі не змінювати чемпіонат.
Торонто виходив на 34-річного капітана "грифонів" з пропозицією трансферу. Йому пропонували контракт на 2 роки, стверджує Ніколо Скіра.
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Втім, Крішіто варіант продовження кар'єри в МЛС відкинув. Доменіко вирішив залишитись у Генуї та буде боротись з командою Андрія Шевченка за збереження прописки у Серії А.
Капітан Дженоа цього сезону провів 16 поєдинків, забив 6 м'ячів і віддав 1 гольовий пас. Кілька зустрічей Доменіко Крішіто пропускав через травму.
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